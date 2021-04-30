Онгудайский район, Алтай, , 09:15 — REGNUM Житель Онгудайского района Республики Алтай, сбивший на дороге лошадь, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в ноябре 2020 года хозяин пропавшего животного обратился в полицию.

По его словам, с конца лета лошадь находилась на свободном выпасе. Правоохранители занялись отработкой информации, пока в апреле 2021 года не выяснили подробности исчезновения животного.

По предварительным данным, лошадь сбили ещё в конце августа прошлого года. Возле села Бичикту Бом она выскочила на дорогу и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz, под управлением 29-летнего мужчины. Последний о происшествии заявлять не стал.

«Прямо на проезжей части мужчина разделал тушу животного, сложил мясо в багажник, и уехал домой. Спустя несколько дней он сдал мясо на одной из закупочных площадок в Горно-Алтайске. Вырученные от продажи денежные средства, в сумме 27 тысяч рублей, сельчанин потратил на личные нужды», — отметили в ведомстве.