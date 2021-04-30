Ижевск, , 09:15 — REGNUM В Удмуртии в акции «Диктант Победы» приняли участие более 13 тыс. человек. В республике для желающих проверить знания о событиях Великой Отечественной войны была открыта 271 площадка, сообщает пресс-служба правительства республики.

Самые крупные точки написания диктанта открыты в Госсовете Удмуртии и библиотеке имени В.А. Журавлева, каждая может одновременно вместить 100 человек. В акции принял участие и глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что очень любит военную историю, готовился к диктанту, но все-таки допустил одну ошибку.

Участникам предлагалось выполнить 25 заданий за 45 минут. После диктанта выдаются сертификаты. Результаты после майских праздников будут опубликованы на портале диктантпобеды.рф. Школьники, которые написали диктант на «отлично», получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев приняли участие в акции «Диктант Победы». Более 700 площадок для сдачи диктанта были организованы на базе органов военного управления, соединений, воинских частей и образовательных учреждений ведомства. Главной площадкой написания «Диктанта Победы» стал зал принятия решений Национального центра управления обороной Минобороны РФ. В диктанте принял участие заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

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