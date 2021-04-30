Хабаровск, , 09:32 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен убрать с центра Хабаровска следственный изолятор. По его мнению он должен быть перенесён на окраину города, сообщили 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«По СИЗО обязательно будем обращаться в Минюст России. Будем просить перенести следственный изолятор. Очень много обращений от граждан, не место там этому заведению», — сказал Михаил Дегтярев на встрече с жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, строителя торгового комплекса «Счастье» в Хабаровске гоняли по судебным инстанциям — более двух лет длились многочисленные судебные разбирательства: УФСИН требует сноса торгового комплекса рядом с СИЗО. В строительство вложились многие инвесторы. Горожане требовали оставить стройку в покое.