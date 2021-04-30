Нью-Йорк, США, , 09:13 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Леонид Комаров, Оливер Вальстрём, Энтони Бовиллье и Мэтью Барзал.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов сыграл «на ноль», отразив 25 бросков по своим воротам. Для него этот матч стал шестым «сухим» в сезоне.

В настоящее время «Айлендерс» занимают третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 65 очков. «Рейнджерс» идут на пятом месте с 58 очками.

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