Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:13 — REGNUM В Усолье-Сибирском (Иркутская область), который глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнивала с «Чернобылем», 30 апреля загорелось здание мебельной фабрики на улице Молотовая. Подробности сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

По данным спасателей, огонь полыхает на кровле 4-этажного кирпичного здания и в складе. Общая площадь очага составляет уже три тысячи квадратных метров и он продолжает шириться.

Из здания были эвакуированы 72 человека, еще пятеро к спасены звеном газодымозащитной службы. В тушении пожара по повышенному номеру сложности задействованы силы и средства Усольского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 36 человек личного состава, 8 автоцистерн, 3 автолестницы. Дополнительно к месту пожара направлена резервная техника из пожарно-спасательных частей города Ангарска и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на промышленной площадке «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском хранятся 1000 тонн опасных химических веществ, которые до сих пор не утилизированы.

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