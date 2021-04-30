Усолье-Сибирское, Иркутская область, 30 апреля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Усолье-Сибирском (Иркутская область), который глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнивала с Чернобылем, 30 апреля загорелось здание мебельной фабрики на улице Молотовая. Подробности сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Цитата из группы «Как дела, Усолье?» (ВКонтакте) В Усолье-Сибирском горит мебельная фабрика

По данным спасателей, огонь полыхает на кровле 4-этажного кирпичного здания и на складе. Общая площадь очага составляет уже три тысячи квадратных метров, и он продолжает шириться.

Из здания были эвакуированы 72 человека, еще пятеро спасены звеном газодымозащитной службы. В тушении пожара по повышенному номеру сложности задействованы силы и средства Усольского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 36 человек личного состава, восьми автоцистерн, трёх автолестниц. Дополнительно к месту пожара направлена резервная техника из пожарно-спасательных частей города Ангарска и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на промышленной площадке «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском хранятся 1000 тонн опасных химических веществ, которые до сих пор не утилизированы.

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