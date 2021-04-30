Москва, , 09:12 — REGNUM Москва готова к встрече майских праздников красивой, заявил вице-мэр города Пётр Бирюков.

Он рассказал о завершении в столице традиционного месячника благоустройства, за время которого было проведено 50 видов работ.

«В порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий. Столица готова встретить майские праздники красивой и обновлённой», — приводит слова Бирюкова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что уложиться в сроки удалось даже в условиях позднего схода снега.