Душанбе, , 09:11 — REGNUM В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погибли около десяти граждан Таджикистана, пострадали — более 90. Об этом 30 апреля сообщает агентство «Азия-Плюс».

Власти республики пока не приводят официальных данных о жертвах и раненых. Ранее стороны договорились о прекращении конфликта, но ситуация на границе остается напряженной.

По данным министерства здравоохранения Киргизии, в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 и пострадали 134 человека. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

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