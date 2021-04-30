Москва, , 09:14 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года Россия стала шестой среди европейских стран по количеству проданных легких коммерческих машин (сегмент LCV). Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Больше всего лёгких коммерческих машин в Европе за отчетный период было продано во Франции. С января по март здесь было продано 119 462 автомобиля. Это на 35,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте по количеству реализованных машин сегмента LCV оказалась Великобритания. В этой стране за указанный период дилерам удалось продать 97 356 таких машин, что на 43,4% больше, чем год назад. Тройку лидеров в списке замыкает Германия с результатом 67 011 проданных автомобилей сегмента LCV (+4,9%).

На четвёртом и пятом местах рейтинга находятся соответственно Италия (46 200 ед.; +41,9%) и Испания (40 535 ед.; +11,6%).

В России в первом квартале текущего года были куплены 27 043 единицы новых авто сегмента LCV (+14%).

Напомним, в марте нынешнего года первое место среди стран с самыми большими продажами новых машин в Европе заняла Германия. В этой стран в прошлом месяце было приобретено 292 349 автомобилей — на 35% больше, чем год назад.

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