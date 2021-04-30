Чебоксары, , 09:10 — REGNUM Из муниципальной собственности Чебоксар безвозмездно передаются в государственную собственность республики два крупных земельных участка. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Приём земельных участков, которые из собственности Чебоксар переходят в собственность Чувашии, осуществляет республиканское министерство экономического развития и имущественных отношений.

Речь идёт о двух участках общей площадью 60 499 кв. метров. Согласно публичной кадастровой карте, оба участка в ходят в категорию земель населённых пунктов, их разрешённое использование — под дошкольное, начальное и среднее общее образование.

Площадь одного участка составляет 30 720 кв. метров, он расположен в юго-западном районе Чебоксар. Кадастровая стоимость оценена в 28 005 273 рубля 6 копеек. Другой участок площадью 29 779 кв. метров расположен в северо-западном районе чувашской столицы, его кадастровая стоимость — 17 504 989 рублей 57 копеек.