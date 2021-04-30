Ейск, Краснодарский край, , 09:13 — REGNUM Уголовное дело по факту отрицания преступлений нацизма в группах в социальных сетях возбудили следователи в Краснодарском крае. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (ч.1 ст.354.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по версии следователей, в 2019 году один из пользователей соцсетей разместил на своей странице доступные для неограниченного круга лиц материалы, которые содержали отрицание факта массового уничтожения евреев в нацистском концентрационном лагере «Освенцим» во время Второй мировой войны, а также факты, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».

Кроме того, указывается, что в данный момент ведутся необходимые следственные действия по данному делу, которые направлены на установление обстоятельств преступления, включая совершившее его лицо.

«Назначено проведение лингвистической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновске пресечена деятельность запрещенной экстремистской организации.