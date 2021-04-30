Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Обвинительный вердикт в отношении полицейского из Миннеаполиса, которого обвинили в смерти чернокожего Джорджа Флойда, даёт возможность «восстановить душу» Соединённых Штатов Америки. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия заявил президент США Джозеф Байден.

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Байден напомнил, что, баллотируясь на пост главы государства, он говорил о необходимости «исцелить душу этой страны».

«Именно это мы должны сделать. И признание виновным убийцы Джорджа Флойда теперь предоставляет нам возможность добиться реального прогресса в деле восстановления души этой страны», — приводит ТАСС слова главы Белого дома.

При этом американский лидер выразил уверенность, что «у нас это получится».

«Мы можем действовать рационально, реформируя полицию, мы можем искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия», — заверил Байден.

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Как сообщало иа, 20 апреля бывшего полицейского американского города Миннеаполис (штат Миннесота) Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве (вторая и третья степени) чернокожего Джорджа Флойда, а также в причинении смерти по неосторожности второй степени.

Президент США Джо Байден назвал обвинительный вердикт «справедливым и важным». Вместе с Глава Белого дома также отметил, что власти США уже многое сделали и продолжают делать в вопросе реформы полицейской системы США.