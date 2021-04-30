Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Каждый четвертый взрослый житель Соединенных Штатов не хочет вакцинироваться от COVID-19, свидетельствуют данные опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN.

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Так, 26% респондентов заявили, что пока не вакцинировались и не намерены этого делать. Еще 55% сообщили, что привились как минимум один раз, 16% пока не проходили вакцинацию, однако собираются это сделать в будущем.

В опросе приняли участие 1004 человека, опрос проводился по телефону с 21 по 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что в стране уже сделано более 215 млн прививок от коронавирусной инфекции.

По его словам, с менее чем 1%, когда он вступил в должность главы государства, на сегодня число полностью вакцинированных пожилых людей возросло до 67%. При этом 80% получили по крайней мере один укол.