Киев, , 09:09 — REGNUM Жители Украины должны примириться, невзирая на историческое прошлое и региональные особенности. Об этом заявил 29 апреля глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «1+1».

Политик ответил на вопрос журналиста о возможности примирения различных регионов страны следующее:

«Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием», — сказал он.

Кравчук добавил, что для достижения уровня развития современной Польши Украине надо около 50 лет.

Напомним, ранее городской совет города Ивано-Франковска призвал власти Украины разорвать все отношения с Россией и закрыть границу.

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