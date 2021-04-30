Киев, 30 апреля 2021, 09:09 — REGNUM Жители Украины должны примириться, невзирая на историческое прошлое и региональные особенности. Об этом заявил 29 апреля глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «1+1».
Политик ответил на вопрос журналиста о возможности примирения различных регионов страны следующее:
Кравчук добавил, что для достижения уровня развития современной Польши Украине надо около 50 лет.
Напомним, ранее городской совет города Ивано-Франковска призвал власти Украины разорвать все отношения с Россией и закрыть границу.
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