Баткен, Киргизия, , 09:06 — REGNUM Из зоны боевых действий, разгоревшихся на киргизско-таджикской границе накануне, 29 апреля, было эвакуировано в общей сложности около 13,5 тысячи граждан Киргизии, пишут киргизстанские СМИ.

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Половину из них вывезли в областной центр — город Баткен, а остальные временно переселились в другие населенные пункты или самостоятельно уехали пожить к родственникам.

Также стало известно о том, что в результате обстрелов таджикскими военными киргизских сёл в Баткенском и Лейлекском районах сгорели 21 жилой дом, 10 автозаправок, 8 магазинов, два кафе, школа и пограничная застава.