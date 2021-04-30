Вашингтон, , 09:06 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Каспери Капанен, ещё по шайбе забросили форварды Фредерик Годро, Зак-Астон Риз и Джейк Гюнцель.

В составе «Вашингтона» российский защитник Дмитрий Орлов забил гол и отдал результативную передачу. Также один голевой пас на счету Евгения Кузнецова. Точными бросками отметились форварды Ти Джей Оши, Даниэль Спронг и Том Уилсон.

В настоящее время «Вашингтон» и «Питтсбург» занимают первое и второе места в Восточном дивизионе. Обе команды набрали по 69 очков и обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ.

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