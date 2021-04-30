Сухум, , 09:08 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 29 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 231 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 33 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 113 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 14 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 494 носителя SARS-CoV-2. Из них 13 517 победили инфекцию. Всего в стране скончались 222 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 28 апреля в Абхазии выявили 53 носителя SARS-CoV-2 в результате 270 исследований.

Стоит отметить, что 30 апреля в Абхазии ожидают поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В страну должны привезти 6,5 тыс. доз препарата.

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