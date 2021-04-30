Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Бывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко дал показания ФБР США по делу бывшего адвоката 45-го американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом Артеменко рассказал американскому изданию Politico.

Артеменко участвовал в съёмках документального фильма, которыми Джулиани занимался в 2019 году. Фильм должен был увеличить шансы Трампа на переизбрание в 2020 году.

По словам экс-депутата, он рассказал ФБР всё, что знает о Джулиани. Других подробностей Артеменко не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля сотрудники ФБР обыскали квартиру Джулиани в Нью-Йорке в рамках расследования его возможной лоббистской деятельности на Украине.

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