Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Если вооруженные силы США не примут необходимых мер для того, чтобы подготовиться к грядущим конфликтам с крупными державами, прежде всего, с «усиливающимся Китаем и ревизионистской Россией», их может ждать поражение в этих конфликта, пишет бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной в статье, вышедшей 29 апреля в Foreign Affairs.

Флурной отмечает, что на протяжении десятилетия официальные лица США придавали особенное значение конкуренции великих держав для национальной безопасности США. В частности, в 2012 году, во время правления Барака Обамы министерство обороны страны объявило о том, что «американские войска больше не будет комплектоваться для проведения широкомасштабных и длительных операций поддержания стабильности», как например, в Афганистане или Ираке, что было кардинальным отходом от той оборонительной стратегии, которую Вашингтон сформулировал после терактов 11 сентября.

О возвращении «противостояния великих держав» говорилось и в 2016 году, и в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа выпустила свою стратегию национальной безопасности, сделав в ней упор на том, что «межгосударственная стратегическая конкуренция, а не терроризм, теперь является главной проблемой национальной безопасности США». Особое внимание в документе уделялось Китаю как все более значимой угрозе.

«Тем не менее, несмотря на такое широко распространенное и двухпартийное признание проблемы, американские вооруженные силы слишком мало изменились, чтобы справиться с ней», — отметила Флурной.

«Несмотря на то, что стратегия изменилась на высоком уровне, многое в том, как работает Пентагон, по-прежнему отражает прежние подходы, чего недостаточно для противодействия все большим угрозам, исходящим от усиливающегося Китая и ревизионистской России», — добавила она.

По ее словам, подобное несоответствие можно наблюдать повсюду от сложностей, которые испытывают военные при переориентации своих концепций проведения операции, до программ военной подготовки, закупок оружия и зарубежного позиционирования. Были предприняты некоторые важные шаги для стимулирования инноваций в сфере обороны, но бюрократическая инерция не позволила быстро и масштабно внедрить новые возможности и методы.

«Администрация Байдена унаследовала армию США на переломном этапе. По некоторой информации, собственные военные игры Пентагона показывают, что нынешние планы вооруженных сил не позволят вооруженным силам сдержать агрессию Китая и дать ему отпор в будущем», — сетует бывшая чиновница, призвав руководство министерства обороны США предпринять гораздо более масштабные и смелые шаги, чтобы сохранить военное и технологическое превосходство Соединенных Штатов над великими державами.

«В противном случае военные США рискуют потерять это преимущество в течение десятилетия, что будет иметь серьезные и тревожные последствия для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, а также для всего мира. На карту поставлена способность Соединенных Штатов сдерживать насилие, агрессию и даже войну в ближайшие десятилетия», — указала Флурной.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, потребуются фундаментальные реформы в работе Пентагона. Но изменить организационную культуру намного сложнее, чем пересмотреть стратегию обороны — для этого требуется не только четкое и убедительное видение, но и пересмотр структур стимулов и усиление подотчетности. В конечном счете стратегия потерпит неудачу, если эти операционные изменения не увенчаются успехом.

«Императив ясен: американские военные должны переосмыслить то, как они сражаются, и должны сделать технологические и операционные инвестиции, необходимые для обеспечения своего преимущества. Дело не в том, чтобы потратить больше денег; речь идет о более разумных расходах и приоритезации инвестиций, чтобы усилить военное преимущество», — подчеркнула Флурной.

«В этом соревновании время больше не на стороне Соединенных Штатов, и ставки не могут быть еще выше. Действия или бездействие Министерства обороны в ближайшие четыре года определят, смогут ли Соединенные Штаты защитить свои интересы и своих союзников от угроз со стороны великих держав в течение следующих четырех десятилетий», — добавила она.