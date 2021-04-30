Вашингтон, 30 апреля 2021, 09:05 — REGNUM Если вооруженные силы США не примут необходимых мер для того, чтобы подготовиться к грядущим конфликтам с крупными державами, прежде всего, с «усиливающимся Китаем и ревизионистской Россией», их может ждать поражение в этих конфликта, пишет бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурной в статье, вышедшей 29 апреля в Foreign Affairs.
Флурной отмечает, что на протяжении десятилетия официальные лица США придавали особенное значение конкуренции великих держав для национальной безопасности США. В частности, в 2012 году, во время правления Барака Обамы министерство обороны страны объявило о том, что «американские войска больше не будет комплектоваться для проведения широкомасштабных и длительных операций поддержания стабильности», как например, в Афганистане или Ираке, что было кардинальным отходом от той оборонительной стратегии, которую Вашингтон сформулировал после терактов 11 сентября.
О возвращении «противостояния великих держав» говорилось и в 2016 году, и в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа выпустила свою стратегию национальной безопасности, сделав в ней упор на том, что «межгосударственная стратегическая конкуренция, а не терроризм, теперь является главной проблемой национальной безопасности США». Особое внимание в документе уделялось Китаю как все более значимой угрозе.
По ее словам, подобное несоответствие можно наблюдать повсюду от сложностей, которые испытывают военные при переориентации своих концепций проведения операции, до программ военной подготовки, закупок оружия и зарубежного позиционирования. Были предприняты некоторые важные шаги для стимулирования инноваций в сфере обороны, но бюрократическая инерция не позволила быстро и масштабно внедрить новые возможности и методы.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, потребуются фундаментальные реформы в работе Пентагона. Но изменить организационную культуру намного сложнее, чем пересмотреть стратегию обороны — для этого требуется не только четкое и убедительное видение, но и пересмотр структур стимулов и усиление подотчетности. В конечном счете стратегия потерпит неудачу, если эти операционные изменения не увенчаются успехом.