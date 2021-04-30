Москва, , 09:05 — REGNUM Власти Москвы для городских больниц и поликлиник закупили 834 единицы эндоскопического и лапароскопического оборудования различного типа, сообщается наа портале мера столицы.

Оборудования для высокотехнологичных операций приобретено в рамках уникальной технологии закупок — контрактов жизненного цикла. Современная эндоскопическая техника позволит проводить самые сложные операции с минимальным риском для пациента.

Новое лапароскопическое оборудование позволяет во время сложнейших операций использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K в трехмерном изображении со значительным увеличением.

Как сообщало ИА REGNUM, в городские поликлиники Москвы поступит около 2 тысяч единиц нового оборудования по контрактам жизненного цикла.

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