Нальчик, , 09:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии полным ходом идут весенние полевые работы. В настоящее время засеяно яровыми 115 тыс. гектаров или 54% запланированных земель. На площади 510 гектаров заложены фруктовые сады, что составляет треть от запланированного на 2021 год объема. В ходе совещания о ходе весенне-полевых сельскохозяйственных работ глава республики высоко оценил результаты работы аграриев.

«Казбек Коков дал высокую оценку работе аграриев республики, подчеркнув, что это было озвучено и на федеральном уровне. Он подчеркнул, что дальнейшая работа также должна быть направлена на достижение высоких результатов», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя Кабардино-Балкарии.

По словам министра сельского хозяйства региона Хасана Сижажева, в текущем году в регионе планируется занять под посевы столько же гектаров земли, сколько и в 2020 году — 281,8 тыс. га. Напомним, в прошлом году в Кабардино-Балкарии собран рекордный для региона урожай плодов и ягод — более 500 тыс. тонн, что на 50% больше, чем годом ранее.