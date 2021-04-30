Самара, , 09:05 — REGNUM Реконструкцию восьми очистных сооружений планируют начать в 2021 году в Самарской области. Об этом 30 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире, отвечая на вопросы жителей.

Азаров отметил, что в 2020 году благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» реконструкции подверглись шесть очистных сооружений, среди них объекты в Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Самаре.

Он отметил, что в 2021 году начнется реконструкция еще восьми объектов.

«У нас впереди масштабный проект в Самаре по строительству очистных сооружений и сбору ливневых стоков», — подчеркнул он.

Азаров отметил, что руководство региона прикладывает огромные усилия для защиты Волги. Таких масштабных работ по реконструкции и строительству очистных сооружений не было никогда, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что общий объем средств на мероприятия федеральной программы «Оздоровление Волги» в 2021 году составит 3,6 млрд рублей.