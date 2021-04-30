Горно-Алтайск, , 09:01 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве отчима. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло вечером 23 февраля.

По данным следствия, 63-летний местный житель пришёл праздновать День защитника Отечества к 34-летнему пасынку. После совместного распития алкогольных напитков пожилой мужчина лёг на пол и уснул.

«Когда обвиняемый стал пытаться поднять его с целью перенести на кровать, мужчина сказал последнему, что он плохой, не такой, как его сыновья, а также словесно оскорбил хозяина домовладения, ранее судимого за совершение преступлений против личности», — отметили в ведомстве.

В ответ на это пьяный мужчина ударил отчима несколько раз ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователям обвиняемый рассказал, что слова убитого напомнили ему о его тяжёлом детстве, как с пяти лет отчим его избивал. При этом в ходе расследования эти доводы не нашли подтверждения.

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