Якутск, , 09:30 — REGNUM В Якутии продолжается стабильный рост новых случаев заражения коронавирусом, больше всего выявлено носителей вируса в Якутске и Мегино-Кангаласском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в оперативном штабе.

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За минувшие сутки в республике лабораторно подтверждено 105 (днём ранее — 95) новых случаев заражения, в Якутске — 61, в Мегино-Кангаласском районе — 15.

С начала пандемии скончались 600 человек. Всего в республике зарегистрировано 35 204 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за минувший день положительные тесты на коронавирус подтвердились у 134 жителей, выписались по выздоровлению — 112 пациентов.