Москва, , 09:01 — REGNUM Адвоката Ивана Павлова, известного по ряду дел о государственной измене, задержали в Москве. Об этом сообщил 30 апреля источник в правоохранительных органах.

«Оперативные сотрудники ФСБ задержали Павлова в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице», — сказал собеседник ТАСС.

Никаких деталей источник не раскрыл, однако коллега адвоката Евгений Смирнов уточнил, что следственные действия связаны с работой Павлова. Обыску также подвергли жилище IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге.

Павлов — адвокат бывшего топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карины Цуркан, которую осудили за шпионаж; советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также ученого Виктора Кудрявцева.

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