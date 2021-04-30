Ижевск, , 09:00 — REGNUM В Удмуртии проводится проверка публикации одного из СМИ о том, что в бассейне Ижевска едва не утонул пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В публикации указано, что при купании в бассейне ребенок внезапно стал тонуть. Ребенок был спасен. Однако такая ситуация возникла в связи с необеспечением администрацией спортивного клуба безопасных условий для обучения детей плаванию.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельства произошедшего. По итогам проверки изложенной в публикации информации будет дана юридическая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ижевска организовал доступ в бассейн, который он арендовал, на платной основе. Утром 13 апреля в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. Вечером того же дня 11 человек из 16 участников тренировки почувствовали недомогание, семеро детей были госпитализированы. По данным минздрава Удмуртии, предварительный диагноз всех, кто попал в больницу, — отравление парами хлора. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также: Суд в Ижевске отказался арестовать владелицу бассейна, где отравились дети