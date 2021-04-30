Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург) отменили обработку от клещей 30 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе парка.

Планировалась, что акарицидная обработка пройдёт в течение 30 апреля. Однако из-за плохой погоды Роспотребнадзор отменил работы в этот день. «Погода нас подвела», — написали в парке.

1 мая в ЦПКиО планировапи провести субботник.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 апреля на Средний Урал обрушился снегопад.

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