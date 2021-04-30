Берлин, , 09:00 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 24 329 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 381 597.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 306 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 82 85.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,295 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (735 731 заразившийся), Бавария (592 904) и Баден-Вюртемберг (443 007).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 24 736 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.