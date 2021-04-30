Пермь, , 08:57 — REGNUM В Гайнском районе Пермского края на скамье подсудимых окажется местный житель, который задолжал своему несовершеннолетнему сыну около 1 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание ребенка с 2009 года. В отношении злостного неплательщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетнего»). Служба судебных приставов неоднократно предупреждала мужчину об уголовной ответственности.

Стоит отметить, в 2020 году за уклонение от перечисления средств на содержание несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, дознавателями УФССП России по Пермскому краю возбуждено 1418 уголовных дел. При этом в качестве обвиняемых проходило 329 пермяков, имеющих двух и более детей. В результате рассмотрения уголовных дел суды вынесли 1292 обвинительных приговора, 237 алиментщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.