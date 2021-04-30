Абу-Даби, , 08:56 — REGNUM Посольство Индонезии в Абу-Даби в сотрудничестве с Генеральным консульством Индонезии в Дубае и индонезийским центром содействия торговле провели индонезийский фестиваль кофе, сообщает Sindonews.

Кофе — один из основных экспортных продуктов Индонезии. В настоящее время потенциал экспорта кофейной продукции на Ближнем Востоке, особенно в ОАЭ достаточно значителен и показывает положительную динамику. Об этом свидетельствует стоимость экспорта кофе в 2020 году на сумму $2,6 млн, которая увеличилась на 22,44% по сравнению с 2019 годом.

На индонезийском фестивале кофе в ОАЭ представили восемь компаний, а именно Mayora, Kapal Api, Sari Incofood, Sumber Kopi Prima, Kopi Prabu, Bahtera Arta Raharja Global, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, dan Nusantara Kopi.

Мероприятие способствовало проведению деловых встреч между участниками и потенциальными покупателями.