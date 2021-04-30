Мурманск, , 08:56 — REGNUM В результате обрушения породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области погиб один человек. Об этом 30 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

«В 06:57 мск на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошёл обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна», — приводит слова представителя регионального МЧС ТАСС.

Также он уточнил, что при этом работа данного предприятия не прерывалась и добавил, что в настоящее время продолжают вести работу 113 человек, угрозы их жизни нет. Ведется выяснение всех причин и обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на подконтрольной Украине территории ДНР в очистном забое ПАО Шахтоуправление «Покровское» произошёл несчастный случай, в результате чего погиб один человек.