Бишкек, , 08:53 — REGNUM Граждане Таджикистана сегодня, 30 апреля, утром взяли в заложники Мырзабека Жумабаева —главу села Интернационал, расположенного в Баткенской области Киргизии, пишут киргизстанские СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

По информации регионального управления внутренних дел, он поехал забирать тела двух киргизстанцев, погибших во время штурма населенного пункта таджикскими военными.

Но в итоге главу киргизского села захватили таджикистанцы и вывезли на территорию Таджикистана.

Также стало известно о том, что сегодня утром на границе Киргизии с Таджикистаном случился еще один вооруженный инцидент — близ контрольно-пропускного пункта «Кызыл-Бел» произошла перестрелка, в результате которой был ранен киргизский таможенник.