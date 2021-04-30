Миннеаполис, США, , 08:53 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, ещё по шайбе забросили форварды Самуэль Бле, Тайлер Бозак и защитник Марко Сканделла.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и Кирилл Капризов.

Для Капризова эта заброшенная шайба стала 23-й в нынешнем сезоне.

В настоящее время «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 52 очка. «Миннесота» идёт на третьем месте с 66 очками.

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