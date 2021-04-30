Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM За сезон на Байкал приезжает около 1 млн туристов, большинство из которых — «дикие». По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, это негативно сказывается на экологии озера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

29 апреля он с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым посетили площадки на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».

«Если мы не сделаем цивилизованно, то неорганизованный туризм убьёт экологию Байкала, разведение костров вдоль побережья ни к чему хорошему не ведет, некоторые отдыхающие оставляют мусор, происходит вытаптывание зеленого покрова и так далее», — отметил глава региона.

По его словам, на Байкале необходимо строительство нового, качественного номерного фонда разной ценовой категории. Федеральный чиновник в связи с этим попросил установить правительственный контроль за ходом строительства гостиниц для недопущения нарушения экологических норм.

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