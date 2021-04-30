Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Официальные лица в правительстве США расследуют предполагаемые атаки с использованием «направленной энергии», включая возможные нападения на американских военнослужащих в стране и за рубежом. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, они были направлены на сотрудников, работающие как на Пентагон, так и на ЦРУ.

Так, расследуются по меньшей мере три инцидента. Один их них произошёл в Вашингтоне, округ Колумбия. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, одно происшествие было зафиксировано в ноябре 2020 года, когда одному из чиновников Совета национальной безопасности США стало плохо возле Эллипса, овальной лужайки перед южным фасадом Белого дома.

Ещё об одном подобном инциденте в Арлингтоне в 2019 году сообщал журнал GQ. Тогда сотрудница аппарата Белого дома сообщила о схожих симптомах, которые проявились у неё во время прогулки с собакой в одном из пригородов Вашингтона в штате Вирджиния.

Эти инциденты привели к тому, что у правительственных чиновников появились симптомы схожие с теми, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе, начиная с 2016 года и стали известны как «гаванский синдром».

О схожих симптомах в 2020 году также сообщали несколько человек в Майами в штате Флорида. Однако к какому ведомству они принадлежали, не уточнялось.

Пентагон и другие ведомства начали расследование возможных атак, вызывающих «гаванский синдром», хотя пока никаких выводов сделано не было. На прошлой неделе представители министерства обороны проинформировали американских законодателей о расследованиях и заявили, что, возможно, ответственность несёт Россия, в то время как другой бывший американский чиновник заявил, что за предполагаемыми атаками может стоять Китай, сообщает CNN.

Добавим, что некоторые симптомы, связанные с «гаванским синдромом», включают в себя странные звуки, сопровождающиеся головокружением, тошнотой, сильными головными болями и потерей памяти. Согласно выводам Госдепа США, которые провели соответствующее исследование, они, вероятно, являются результатом атак с использованием «направленной энергии».

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