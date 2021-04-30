Пекин, , 08:53 — REGNUM Американская компания Buick Motor Division представила новый серийный кроссовер Buick Envision Plus для китайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В модельном ряду марки новый Buick Envision Plus займёт место между автомобилями Envision S и Enclave. Однако по своей сути новинка — это всего лишь растянутый кроссовер Envision S без третьего ряда сидений.

В отличие от исходной модели Plus длиннее на 183 мм. Его размер составляет 4845 мм. Колёсная база больше, чем у Envision S на 54 мм (2833 мм). Высота кроссовера также увеличилась (+64 мм) до 1695 мм.

В движение новую машину приводит двухлитровая турбированная «четверка» производительностью 237 «лошадей» совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Силовой агрегат сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее на автовыставке в Шанхае (КНР) автопроизводитель Buick представил седан премиум-класса Verano Pro. В салоне модели имеются 10,25-дюймовая цифровая «приборка» и 10,25-дюймовый информационно-развлекательный центр.

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