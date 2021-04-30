Бишкек, , 08:50 — REGNUM Боле 2,7 тыс. граждан Киргизии эвакуировали из зоны вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом сообщили 30 апреля в представительстве Красного полумесяца в Киргизии.

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По данным организации, киргизские власти эвакуировали 2726 человек. Красный Полумесяц также объявил сбор средств для помощи пострадавшим и эвакуированным гражданам Киргизии.

Ранее в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 человек, еще 134 получили травмы. Власти Таджикистана пока не приводят данные по числу пострадавших. По данным агентства «Азия Плюс» с таджикистанской стороны погибли 10 человек, пострадали — 90.

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