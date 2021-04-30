Нижний Новгород, , 08:50 — REGNUM В Нижнем Новгороде сегодня, 30 апреля, планируется тестовый спуск на воду «Валдая 45Р», который будет курсировать по Волге на «чувашских» туристических маршрутах. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграме» вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Тестовый спуск на воду пассажирского скороходного судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» произойдёт на нижегородском предприятии, выпускающем данный вид водного транспорта. Затем продолжатся технические работы.

Всего Чувашия при поддержке Минпромторга России приобретает три скоростных судна «Валдай 45-Р», которые вмещают 45 пассажиров и развивают скорость до 75 км/ч. Первый пассажирский рейс судно «Академик Крылов» совершит из Чебоксар в Казань летом. Чувашские власти отмечают, что в настоящее время минтранс готовит соглашение для организации транспортного сообщения между профильными министерствами Чувашии и Татарии.

Второе судно по результатам народного голосования получит название «Андриян Николаев» — о его маршруте пока не сообщается.

Ранее глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что 28 апреля 2021 года к речному порту в Чебоксарах причалил первый в навигационном сезоне круизный теплоход, на борту которого находились 174 туриста.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в чебоксарский порт принял 213 туристических теплоходов, что вдвое меньше уровня 2019 года. Причиной стала пандемия коронавируса.

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