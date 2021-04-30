Москва, , 08:49 — REGNUM Порядок проезда техники и пролёта авиации на параде 9 мая в Москве опубликован на сайте Министерства обороны России. Параду посвящён специальный раздел сайта.

В составе механизированной колонны пройдёт 191 единица техники. Первыми пройдут десять танков Т-34−85, за ними — бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун».

Далее в колонне проследует другая техника, в том числе боевые машины, оперативно-тактические и зенитные ракетные комплексы, тяжёлые огнеметные системы залпового огня.

Также над Красной площадью пролетят 76 самолётов и вертолётов, первыми будут три вертолёта Ми-26, за ними проследуют пять вертолётов Ми-8. Далее проследуют вертолёты Ми-24, Ка-52, Ми-28Н.

Также запланирован пролёт самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34 и Су-24м, стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы. Военная техника прибыла со спецплощадки на Нижних Мневниках.

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