Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Уверенность США в собственной неуязвимости приведет страну к поражению в случае войны с Китаем, считает сотрудник Пентагона Франц Гейл. Об этом 29 апреля написала китайская газета The Global Times.

«США никогда не приходилось платить серьезную цену за нарушение чужого суверенитета, и это породило в нас самоуверенное чувство непобедимости. Однако, учитывая, что Тайвань является основным приоритетом КНР, участие в конфликте стало бы фатальным просчетом для США», — полагает чиновник.

По его словам, вооруженного конфликта между двумя государствами не избежать, если нагнетание эскалации по поводу статуса Тайваня продолжится.

Гейл также отметил, что в мире произошел «коренной» перелом в соотношении сил: Китай достиг США по уровню своей мощи. Кроме того, он выразил мнение о том, что война с Китаем только усилит упадок Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что американские военные силы дежурят недалеко от Тайваня и готовы противостоять попыткам Китая захватить этот остров.

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