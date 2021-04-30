Красноярск, , 08:48 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) вводится с 30 апреля на большей части Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

ОПР будет введён в центральных, восточных и западных районах края, в том числе в городе Красноярске. Запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву, проводить пожароопасные работы и так далее.

Нарушителям грозит штраф. А уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений влечёт уголовную ответственность.

Напомним, с 23 апреля ОПР был введён на территории 15 муниципальных образований на юге Красноярского края. С 30 апреля режим вводится ещё в 37 муниципалитетах.

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