Киев, , 08:52 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 10 072 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране госпитализировали 3117 человек, зафиксировано 307 летальных случаев, вызванных последствиями COVID-19.

Наибольшее количество заражений обнаружено в Киеве и Харьковской и Днепропетровской областях — 1059 и 868 случаев соответственно.

За всё время пандемии на Украине выявили 2 млн 69 537 случаев заражения, 44 085 пациентов скончались от последствий заражения.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили свыше 11 тыс. носителей коронавируса, 387 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты пришли к выводу, что власти страны действуют вопреки интересам своих граждан, отказываясь от использования российской вакцины от COVID-19.

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