Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM В Ростовской области за год стоимость пасхальных куличей выросла на 10%. Это связано с подорожанием ингредиентов, необходимых для их приготовления, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

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Приготовление кулича средних размеров в домашних условиях обойдётся почти в 146 рублей. Для того, чтобы уложиться в эту сумму, понадобится 350 граммов муки, 150 мл молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов. Для приготовления глазури понадобится два яичных белка и 100 граммов сахара, уточнила Теларова в эфире радио «ФМ на Дону».

Стоит отметит, что средняя стоимость пасхального кулича в Ростовской области несколько дороже, чем в среднем по России.