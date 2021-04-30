Кызыл, , 08:46 — REGNUM В Туве культурно-массовые мероприятия, запланированные с 1 по 10 мая, перенесли на более поздние сроки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла со ссылкой на приказ регионального министерства культуры.

Как отмечается, ранее главный санврач по региону Людмила Салчак обратилась к главе республики Владиславу Ховалыгу с предложением провести спортивные, культурные, развлекательные и другие мероприятия после майских выходных. Мера направлена на предупреждение завоза и распространения коронавируса.

Таким образом, в первой декаде мая в республике пройдут лишь торжественное мероприятие 1 мая в Национальном музыкально-драматическом театре Тувы, адресные поздравления ветеранов «Парад у дома ветерана». 8 мая состоится возложение венков к Мемориалу памяти в Кызыле.

В День Победы в столице региона пройдёт парад коллективов военных и силовых структур на площади Арата. Парад будет транслироваться в прямом эфире на уличных экранах, а также в интернете. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате.

«Меры, связанные с переносом массовых мероприятий, направлены прежде всего на безопасность населения Тувы, жителей и гостей столицы. Впереди долгие выходные, которые вполне можно провести в кругу семьи или на свежем воздухе, не подвергая себя риску заражения в толпах людей», — отметили в мэрии.

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