Ижевск, , 08:46 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 апреля прививку от коронавируса сделали 86 794 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 53 440 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были вакцинированы 262 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в республике провели 1 057 558 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3663 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3464 исследования.

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