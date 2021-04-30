Сеул, , 08:49 — REGNUM Представители организации «Бойцы за свободную Северную Корею» отправили через межкорейскую границу десять больших воздушных шаров. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на главу организации Пак Сан Хака.

По его словам, в период с 25 по 29 апреля в КНДР были отправлены 500 тыс. листовок, 500 буклетов и 5000 однодолларовых купюр.

В качестве доказательства глава организации представил видеозаписи.

Пак Сан Хак также сообщил, что народ Северной Кореи имеет право знать правду, и никакие угрозы или насилие не остановят отправку пропагандистских материалов на Север, добавив, что мировое сообщество осуждает закон, запрещающий такую деятельность.

Напомним, что члены правительства Южной Кореи неоднократно заявляли о том, что запрет на распространение листовок принят в интересах безопасности жителей приграничных районов. За его нарушение предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон (~$27,4 тыс.).

«Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) — организация, созданная в Южной Корее, прославившаяся периодическими запусками воздушных шаров с правозащитной и продемократической литературой, DVD-дисками, транзисторными радиоприемниками и USB-флешками из Южной Кореи в КНДР.

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