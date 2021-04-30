Саратов, , 08:47 — REGNUM В Саратовской области за минувший день положительные тесты на коронавирус подтвердились у 134 жителей, выписались по выздоровлению — 112 пациентов. Всего по данным на 30 апреля зарегистрировано 59 010 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 53 535 пациентов. Скончались за все время 931 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

За сутки в областном центре выявили 51 случай заражения, в Энгельсском районе — 19, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 42 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области Роспотребнадзор рекомендовал в храмах во время пасхальных богослужений использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По словам начальника отдела эпиднадзора управления Игоря Вяткина, риски заражения коронавирусом в предверии религиозных праздников возрастают.

Читайте также: В саратовских храмах на Пасху рекомендовано использовать маски