Челябинск, , 08:45 — REGNUM В Челябинской области двое местных жителей осуждены за покушение на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Один из этих граждан отбывает наказание в колонии №18. Суд пришёл к выводу, что он и его подельник пытались передать в исправительное учреждение почти 100 граммов марихуаны, больше 50 граммов гашиша и 2,5 грамма героина. Эти вещества предполагалось продавать остальным заключённым.

Одному из граждан назначили 10 лет колонии строгого режима. Второго осудили на 11 лет и 3 месяца.