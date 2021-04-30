Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:44 — REGNUM В Новокузнецке из-за паводка в режим повышенной готовности приведены все соответствующие службы и необходимая техника. В городе организуются противопаводковые мероприятия. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

По данным на вечер 29 апреля, уровень воды в реке Томь был зафиксирован на отметке 5,80 м. За двое суток вода поднялась на два метра.

«Опасной для Новокузнецка считается отметка в 6,30 метров — именно при этом уровне начинается подтопление микрорайонов 6-го километра, вертолетной площадки, далее — поселков Форштадта, Кульяновки, Притомского, — прокомментировал первый заместитель мэра Евгений Бедарев. — Гидромет даёт осторожные прогнозы о возможных осадках, в том числе — в верховьях рек. Развитие ситуации может быть разным».

Уточняется, что стремительному повышению способствовало установление в регионе круглосуточных плюсовых температур, а также вскрытие малых рек и притоков и дожди, которые прошли в Новокузнецке и на юге Кузбаса.

В случае дальнейшего подъёма воды и достижения опасной отметки (6,30 м) будут выставлены спасательные посты и начнётся эвакуация населения. В настоящее время началась эвакуация маломобильного населения из опасных зон.

Ситуация находится на личном контроле главы города.