Ижевск, , 08:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 апреля провели 1 057 558 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3663 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3464 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 416 человек.

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